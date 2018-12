Der Spiegel-journalist geeft awards terug na vervalsen artikels

Claas Relotius, de journalist van het Duitse tijdschrift Der Spiegel die verschillende verhalen bleek verzonnen te hebben, heeft vier van de vele awards die hij de afgelopen jaren kreeg ter bekroning van zijn werk teruggegeven.

Het gaat om de Deutscher Reporterpreis, die hij vier keer kreeg van het Reporter Forum. Cordt Schnibben van Reporter Forum zei donderdag dat Relotius de organisatie per sms op de hoogte bracht en zich verontschuldigde, en zo de intrekking van zijn awards van 2013, 2015, 2016 en 2018 voor was.

Reporter Forum, dat de prijs sinds 2009 uitreikt, reageerde ontzet op wat het de “bijna criminele energie” noemde om de organisatoren en juryleden te misleiden.

Der Spiegel kondigde woensdag aan dat Relotius ontslag nam, nadat hij toegaf zijn eigen verhalen vervalst te hebben en de mensen die in zijn verhalen voorkwamen vaak verzonnen had. “Dit is mogelijk de ergste journalistieke crisis bij Der Spiegel”, klonk het bij de redactie.

De journalist werkte ook voor dpa als freelancer, en schreef in 2010 enkele lange stukken over Israël. Het Duitse persagentschap is bezig de teksten te onderzoeken.