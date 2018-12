Barcelona haalt concurrent voor Vermaelen die dit seizoen drie keer speelde (en potentieel 27 miljoen kost)

FC Barcelona heeft een eerste wintertransfer gerealiseerd. Jeison Murillo komt de rangen op Camp Nou versterken. Opmerkelijk want de Colombiaan stond dit seizoen amper op een voetbalveld.

De 26-jarige verdediger wordt een concurrent van Thomas Vermaelen en moet trainer Ernesto Valverde de flexibiliteit geven om vaste waarden als Gerard Piqué en Samuel Umtiti meer te laten rusten.

Murillo wordt voor zes maanden gehuurd van Valencia, dat 2 miljoen euro krijgt voor de speler die het afgelopen zomer voor 12 miljoen overnam van Internazionale. Maar daar kan nog eens 25 miljoen bovenop komen. Barcelona bedwong namelijk een aankoopoptie voor de international.

Opmerkelijk is wel dat Murillo dit seizoen amper drie keer in actie kwam bij de club van Michy Batshuayi. Hij speelde een keer in La Liga, een keer in de beker en een keer in de Champions League.