Goed vergelijken kan tot 660 euro besparen op de telecomfactuur: check hier je bundel en doe je voordeel

U gsm’t weinig maar zit thuis wel constant op het internet. Of u hebt een vaste telefoon en belt nog amper. Welk abonnement neemt u dan best? Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatoie (BIPT) zocht het uit. “Wie uit zijn doppen kijkt, kan tot 660 euro per jaar besparen”, zegt woordvoerder Jimmy Smedts.