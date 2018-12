“Een deel van me is dood”: ex-vriend van vermoorde Deense toeriste deelt hartverscheurende boodschap

De ex-vriend van de Deense rugzaktoeriste Louisa Vesterager Jespersen (24), die op gruwelijke wijze om het leven is gebracht in Marokko, heeft een hartverscheurende afscheidsboodschap gedeeld op Facebook. Glen Martin had twee jaar lang een relatie met haar en ook nadien bleven ze de beste vrienden.

Glen Martin heeft naar eigen zeggen lang getwijfeld om zijn boodschap te posten op sociale media. “Zodra ik op de knop druk, kan ik er niet meer omheen dat dit echt gebeurd is”, zo schrijft hij op zijn Facebookpagina.

“Schoonheid in details”

Hij omschrijft zijn voormalige vriendin Louisa als iemand vol energie en vrolijkheid, zorgzaam en bedachtzaam. Maar ook als iemand die snel afgeleid en nogal onhandig was.

“Die eigenschappen deden velen van ons fronsen, maar ze maakten je ook uniek en geliefd. Je was zo nieuwsgierig en gefascineerd door alles. Ik weet niet hoe vaak we samen op stap waren en je opeens verdwenen was. Ik vond je dan een eindje achterop terwijl je een bloem aan het bewonderen was. Of een uitzicht of iets wat de doorsneemens niet zou opvallen. Je zag schoonheid in de kleinste details.”

“Als beste vrienden uit elkaar”

Martin vertelt ook over het moeilijke moment waarop ze uit elkaar besloten te gaan, afgelopen zomer. Een moment dat hun bijzondere band niet kapotmaakte.

“Ik heb zo veel geluk gehad dat ik twee jaar je partner mocht zijn”, klinkt het. “We gingen als beste vrienden uit elkaar. Met tranen in de ogen, omdat we ontdekt hadden dat de liefde op was. Het speet ons allebei, maar we waren het erover eens dat het nu eenmaal was wat het was.”

“Een deel van mij is dood”

“Ik zal je bij me dragen voor de rest van mijn leven”, gaat hij verder. “Over de bergen en de rivieren die je zelf niet meer kan zien. Je hebt een speciaal plekje in mijn hart en dat is voor de rest van mijn leven voorbehouden voor jou. Om plaats te maken voor jou in mijn hart, moest ik een stukje van mijn eigen hart aan jou geven. Daardoor stierf een deel van mij maandagmorgen. Maar het betekent ook dat een deel van mij nog altijd bij jou is, waar je ook bent.”

Hoewel de Deense inlichtingendiensten (PET) hebben aangegeven dat de toeriste, samen met de Noorse toeriste Maren Ueland (28), op een extreem gewelddadige manier om het leven is gebracht, vraagt Martin om geen haat te koesteren.

“Liefde zal ons hier doorheen helpen, niet haat”, zegt hij. “Haat leidt alleen tot woede. Koester Louisa en de herinnering aan haar. Zie jezelf en de mensen rondom jou graag. Als je dit leest, stuur dan een berichtje of bel eens naar iemand die je na aan het hart ligt om te zeggen hoeveel hij of zij voor je betekent. Ik zou er alles voor geven om Louisa nog één keer te kunnen zeggen hoe geweldig ze was.”