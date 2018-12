Politici gaan met elkaar op de vuist in Oekraïens parlement

Een aantal politici is donderdag met elkaar op de vuist gegaan in het parlement in Oekraïne. Een poster van Oekraïens politicus Viktor Medvedchuk in de tribune lokte de vechtpartij uit. Een parlementslid van de oppositie verscheurde de poster en noemde hem een “agent van Russisch president Poetin”. Meer was er niet nodig om rake klappen uit te delen.