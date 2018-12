GERUCHTEN. Ajax wisselt toptalenten, 50 miljoen voor Manchester United en Mourinho terug naar Spanje

Nog iets minder dan twee weken en de wintertransfermarkt opent zijn deuren in voetballand. Hoog tijd om de opvallendste geruchten op een rij te zetten.

PREMIER LEAGUE

- Interim-coach Ole Gunnar Solskjaer krijgt 50 miljoen euro om te spenderen deze winter. De grootste doelwitten zijn Douglas Costa van Juventus en Toby Alderweireld van Tottenham. Zinedine Zidane en Mauricio Pochettino worden opnieuw genoemd als nieuwe coach op Old Trafford. (Daily Mirror/AS/Telegraph)

- Mesut Özil zou weg mogen bij Arsenal, mogelijk al deze winter. Maar de Duister zou zelf geen vertrek overwegen. Vorig seizoen werd de spelmaker al gelinkt aan Inter. (Bild)

- West Ham heeft zijn zinnen gezet op Gabriel Barbosa, beter bekend als Gabigol. De jonge Braziliaan kroonde zich bij Santos tot topscorer in eigen land maar keert nu terug naar Inter, waar hij mislukte. De Hammers hopen de 22-jarige spits te huren tot juni. (The Guardian)

- Arsenal zou de beste papieren hebben om Nicolas Pépé over te nemen van Lille. De 23-jarige aanvaller zit dit seizoen aan 12 goals en 7 assists. Ook op de verlanglijst: Eric Bailly van Manchester United en Gary Cahill van Chelsea. (L’Equipe/Daily Mirror)

- Manchester United is geïnteresseerd in Ozan Kabak, het toptalent van Galatasaray. De verdediger kan voor 8 miljoen euro gehaald worden. Ook Inter, Roma en Manchester City tonen belangstelling. (Turkse media)

- Manchester City heeft ook zijn zinnen gezet op Isco. De Spanjaard speelt te weinig bij Real Madrid en zou daarom azen op een vertrek. Zijn afkoopclausule is 700 miljoen euro, waardoor Los Blancos wel zullen moeten meewerken. (AS)

- Chelsea wil dolgraag Christian Pulisic naar Stamford Brigde halen. De Amerikaan staat op de verlanglijst van heel wat topclubs, maar de Blues willen snel gaan. Ze zouden zelfs al een bod van 68 miljoen euro op tafel gelegd hebben bij Borussia Dortmund. (Daily Mail)

- Arsenal en Tottenham strijden om de diensten van Florian Grillitsch. De middenvelder van Hoffenheim maakte indruk in de Champions League. Tottenham wil ook Marco Asensio naar Londen halen. (Bild/Marca)

- Liverpool ziet wel wat in Pascal Gross, de spelmaker van Brighton. (Daily Mirror)

Foto: AFP

SERIE A

- Napoli is al een tijdje op zoek naar een nieuwe flankverdediger en lijkt die nu gevonden te hebben. WK-sensatie Benjamin Pavard zou dicht bij een overgang naar Napoli staan. (Radio Kiss Kiss)

- Napoli is niet van plan om Kalidou Koulibaly zomaar te laten gaan deze zomer. De Senegalese verdediger (ex-Genk) is uitgegroeid tot een topper en kan rekenen op veel interesse, onder andere van Man United en Barcelona. Maar volgens voorzitter Aurelio De Laurentiis zou er al een bod van 105 miljoen euro afgeslagen zijn. “We willen hem aan boord houden”, klinkt het. (Corriere del Mezzogiorno)

- AC Milan wil zich deze winter versterken met Cesc Fabregas. Chelsea zou 10 miljoen euro vragen voor de Spanjaard, maar ook Monaco is geïnteresseerd. (La Gazzetta dello Sport)

- Manolo Gabbiadini mag weg bij Southampton. De Italiaan kan rekenen op interesse van Bologna en het Fiorentina van Kevin Mirallas. (Di Marzio)

- Inter gaat komende zomer opnieuw proberen om Luka Modric weg te halen bij Real. Ook Toni Kroos en Lazio-middenvelder Sergej Milinkovic-Savic staan op de verlanglijst. (Marca/Corriere dello Sport)

- Juventus is in gesprek met Ajax over Matthijs de Ligt. Edwin van der Sar zou al drie keer in Turijn geweest zijn voor de transfer van Moise Kean, de “nieuwe Balotelli” die betrokken zou kunnen worden in een deal voor de Nederlandse verdediger. (Tuttosport)

Foto: REUTERS

LA LIGA

- José Mourinho wordt genoemd als de volgende trainer van Real Madrid. Komende zomer zou Santiago Solari plaats moeten ruimen voor ‘The Special One’, die pas ontslagen werd bij Man United. Uit een interne enquête bij Los Blancos zou gebleken zijn dat veel clubleden Mourinho graag zien terugkeren. (El Pais)

- De toekomst van Adrien Rabiot lijkt bij Barcelona te liggen. De 23-jarige middenvelder heeft het verkorven bij PSG en zou al een akkoord hebben met de Blaugrana. (Le Parisien)

- Real Madrid wil versterking halen op het middenveld en denkt daarbij aan Pablo Sarabia. Die werd opgeleid in Madrid en speelt nu bij Sevilla. Real zou de 26-jarige Spanjaard voor 18 miljoen euro kunnen terughalen naar het Bernabeu. (Mundo Deportivo)

- Barcelona overweegt om een Chinees bod van 65 miljoen euro voor Malcom te aanvaarden. De club kaapte de 21-jarige Braziliaan afgelopen zomer nog weg voor de neus van AS Roma voor 40 miljoen euro. (AS)

- Barça zou nog steeds de dans om Frenkie de Jong leiden, maar ook Bayern zou zich in de strijd gemengd hebben naast Man City. Ajax wil 70 miljoen euro voor de 21-jarige speler. (Daily Mail)

Foto: AP

BUNDESLIGA

- Mats Hummels blijft naar alle waarschijnlijkheid bij Bayern München. Bild meldde dat de manager van de verdediger al gesproken zou hebben met Chelsea en Tottenham, maar dat wordt ontkend. “Absoluut niets van waar”, aldus Mark Kosicke. (Sport1)

- Haalt Bayern opnieuw een Duits toptalent in huis? Timo Werner scoorde dit seizoen alweer 12 keer voor RB Leipzig, maar hintte naar een vertrek in een interview. “Er zijn andere clubs, maar als je in Duitsland speelt en je wil hogerop is er maar één club mogelijk.” (Bild)

- En dan is er ook de soap rond Lucas Hernández. Die zou deze winter de overstap moeten maken van Atlético naar Bayern voor zijn afkoopsom van 85 miljoen euro. Daarover zou een akkoord zijn, maar Atlético ontkende dat en bij Bayern wilden ze niets meer zeggen dan dat er onderhandeld wordt. (Marca)

- Rafinha mag weg bij Bayern na dit seizoen en zou naar China kunnen. Saul Niguez van Atlético is een mogelijke vervanger. (Kicker/Sport)

Foto: REUTERS

LIGUE 1

- PSG werd vorige zomer zwaar gelinkt aan Filipe Luis, maar tot een transfer kwam het toen niet. Nu zou de Braziliaanse verdediger wel weg mogen bij Atlético Madrid. De Spaanse club zou willen verjongen en in dat plaatje past de 33-jarige Luis niet. (Marca)

- De Parijse topclub wil werk maken van de transfer van Kai Havertz, het toptalent van Bayer Leverkusen. Dat hoopt echter op een transfersom van 80 miljoen euro. Ook Man City en Real volgen de Duitse middenvelder. Ook Southampton-speler Mario Lemina staat op de verlanglijst in Parijs. (Bild/The Sun)

- De kans dat Tanguy Ndombele deze winter al vertrekt bij Lyon is klein. De middenvelder heeft de topclubs voor het uitkiezen (Man City, Man United, Tottenham...) maar wil zeker tot de zomer blijven. (Sky Sports)

- Nice gaat het aflopende contract van Mario Balotelli niet verlengen, waardoor de flamboyante Italiaan komende zomer een vrije speler is. (Daily Mirror)

Foto: AFP

Overige geruchten:

- Ryan Donk (ex-Club Brugge) blijft mogelijk langer bij Galatasaray. Het contract van de Nederlandse verdediger loopt na dit seizoen af, maar hij wil blijven. “Hij heeft het er uitstekend naar zijn zin”, aldus manager Winnie Haatrecht. (Voetbal International)

- Het Turkse avontuur van Ryan Babel lijkt dan weer wel voorbij. “We zijn er niet uitgekomen, dus in principe blijft Ryan tot 30 juni bij Besiktas met zijn huidige contract. Tenzij er nog een konijn uit de hoge hoed wordt getoverd”, aldus manager Winnie Haatrecht. (Voetbal International)

- Yaya Touré wil terug naar de Premier League. De Ivoriaan zag zijn contract bij Olympiakos ontbonden worden en zou aan de slag kunnen bij West Ham. Aanbiedingen uit China en de VS sloeg de 35-jarige middenvelder af. (Sky Sports)

- Trekt Andreas Pereira naar Brazilië? Santos zou de Belgische Braziliaan graag in huis halen. Pereira speelt weinig bij Manchester United. “Hij is een speler die ons enorm interesseert”, aldus Santos-voorzitter Jose Carlos Peres. (A Tribuna)