Grote zoekactie op Noordzee: zeiljacht met vijf personen vermist

Aan de Nederlandse kust is een grootscheepse zoekactie op touw gezet naar een jacht met vijf passagiers op de Noordzee. De opvarenden konden nog telefonisch contact opnemen met reddingwerkers, maar “al snel werd de verbinding verbroken”. Hierna was het niet meer mogelijk verbinding te maken.

De kustwacht werd omstreeks 18.30 uur gealarmeerd, zegt een woordvoerder aan De Telegraaf. “De opvarenden vertelden ons dat ze bij de kust van Ouddorp (Zuid-Holland) water maakten”, klinkt het. “Al snel daarna werd de verbinding verbroken. We hebben nog net een globale positie meegekregen.”

Intussen is een grote zoekactie opgestart: minstens vier reddingsboten en twee helikopters zijn druk in de weer. “Ook vissersschepen zijn op zoek”, aldus de woordvoerder. Voorlopig is echter nog geen spoor gevonden van de jacht.