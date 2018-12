Axel Witsel komt met vraag van de dag: "Kunnen jullie aub mijn gezicht veranderen?"

Axel Witsel is aan een sterk seizoen bezig bij Borussia Dortmund, dat aan de leiding gaat in de Bundesliga en zich plaatste voor de achtste finales van de Champions League. Zijn prestaties leverden de Rode Duivel een plaats op in het Team van de Week van FIFA 19. Maar Witsel had vervolgens een aparte vraag klaar.

Witsel stond samen met onder andere Lionel Messi, Antoine Griezmann, Gabriel Jesus en Fabinho te blinken in het Team van de Week van het populaire voetbalspel.

Een leuke eer vond Witsel, maar de Rode Duivel is verre van tevreden met zijn uiterlijk in FIFA 19. Ondanks de beste technologie slaagde EA Sports er niet in om een speler te creëren die echt op Witsel lijkt. "Bedankt, maar kunnen jullie eerst mijn gezicht in het spel veranderen?", vroeg Witsel zich af.

Thanks but can we fix my in game face first? ???? pic.twitter.com/3Ujh3lkIkL — Axel Witsel (@axelwitsel28) 19 december 2018

"We zullen ons best doen. Doe zo voort Axel!", was de reactie van EA Sports.