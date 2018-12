Mathilde en Maxima dragen (ongeveer) hetzelfde

Oeps, foutje! Koningin Mathilde en haar Nederlandse collega Máxima zijn op dezelfde dag op een gelijkaardig evenement – een kerstconcert – verschenen in dezelfde styling. Een nachtmerrie voor veel vrouwen.

Waren ze verkeerd ingelicht door ontwerper Edouard Vermeulen, hun belangrijkste kleding­leverancier? “Er is helemaal geen foutje gebeurd”, zegt Vermeulen, uit wiens Natan-collectie het gebroken wit topje komt. “De body is inderdaad identiek, en het zwart-wit versterkt de gelijkenis. Maar er is wel degelijk een verschil. Koningin Mathilde droeg een fluwelen broek van Armani met een geparelde ceintuur. Koningin Máxima koos een crêpe pantalon van Natan met een riem in de vorm van een asymmetrische strik.”

Vermeulen adviseerde Mathilde wat ze woensdagavond moest dragen op het kerstconcert in het paleis. Hoe Máxima eerder die middag gekleed zou gaan op een kerst­muziek­­gala in Den Bosch, wist hij niet. Ze kocht de blouse – “een tijdloos model uit de wintercollectie”, dixit Vermeulen – al in september.