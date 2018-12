Ex-lid onthult misbruik bij getuigen van Jehova: “Ik was acht. Ik dacht dat het normaal was, wat die man met mij deed”

Er moet een parlementair onderzoek komen naar seksueel misbruik binnen Jehova’s Getuigen. Dat is de aanbeveling van het IACSSO, de instelling die de sektes in ons land in de gaten houdt. ­Minstens tien mensen zouden al getuigd hebben over gevallen van kindermisbruik die in ons land werden doodgezwegen. “Iedereen zwijgt, ook de slachtoffers. Want wie praat, zal verstoten ­worden”, zegt een slachtoffer.