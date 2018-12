Geklasseerd wegens te groot om te vervolgen

Tien jaar geleden brachten bankiers wereldwijd de economie op het randje van de afgrond. Zowat iedereen heeft dat gevoeld. Rechtstreeks, ­omdat mensen geloofden in de betrouwbaarheid van bank­aandelen, gebaseerd op de reputatie van bankiers als goede huisvaders. Onrechtstreeks, omdat regeringen eerst de banken moesten redden en vervolgens de recessie het hoofd moesten bieden en overal de vinger op de knip ging.

Tien jaar lang is onderzocht welke verantwoordelijkheid de Fortistop had in het debacle, dat ook België op zijn grondvesten deed daveren. Gisteren werd het onderzoek verticaal geklasseerd. Er komt geen ...