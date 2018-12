Nu nog een coach en drie toptransfers: met Arnesen aan boord duiken twee opvallende kandidaten op bij Anderlecht

Missie 1 is geslaagd. Anderlecht stelde met Frank ­Arnesen (62) een grote naam aan als sportief directeur. De volgende opdracht is een nieuwe coach ­halen en daarna een spits, een spelverdeler en een verdediger. Dankzij het grote netwerk van Arnesen kunnen de Deen Kasper Hjulmand en Phillip Cocu aan de trainerskandidaten worden toegevoegd.

Nu Anderlecht een nieuwe sportief directeur heeft, laat de trainerskeuze niet lang meer op zich wachten. De lijst met kandidaten is gereduceerd van 84 naar zo’n tien namen. Dinsdag was Frank de Boer zelfs bijna coach van Anderlecht, maar in laatste instantie zei de Nederlander nog neen.

Wel nog met rood aangestipt: Peter Bosz (ex-Ajax en Dortmund), maar ook hij prefereert een grotere competitie. De aangeboden Italiaan Roberto Donadoni (ex-AC Milan) werd besproken, maar heeft een (te?) defensief profiel.

Foto: BELGAIMAGE

Met Frank Arnesen aan boord als sportief directeur duiken nu nog twee opvallende kandidaten op. De eerste is Phillip Cocu (48). Zijn ontslag bij ­Fenerbahçe is quasi afgehandeld en Arnesen zag Cocu de voorbije vier jaar drie keer kampioen worden met PSV. Michael Verschueren gaf de interesse in Cocu zelfs toe, maar in de omgeving van de Nederlandse coach ontkennen ze vooralsnog elke benadering. Toch was Arnesen gisteren in Istanbul waar misschien nog moet worden gepraat met ­Fenerbahçe.

Foto: AFP

De andere is de onbekende Kasper Hjulmand (46), coach van het Deense Nordsjaelland. Hij is een voetbalromanticus die altijd 4-3-3 speelt en succes boekte met een ploeg met veel tieners. In 2012 werd hij zelfs Deens kampioen en vorig seizoen leidde hij zijn jonge ploeg naar de derde plaats. Enige smet op zijn blazoen is een compleet mislukte passage in 2014 bij Mainz 04 in de Bundesliga. Via Scandinavische ex-spelers won Anderlecht al informatie in en gesprekken zijn niet uitgesloten. Deze zomer is Hjulmand einde contract bij Nordsjaelland.

Foto: AFP

Paars-wit wil sowieso voor Nieuwjaar een coach aanstellen, zodat die winterstage en de competitiehervatting goed kan voorbereiden. Onder meer via de goeie contacten van ­Arnesen willen de Brusselaars daarna ook drie nieuwe spelers halen, liefst bij grote clubs. Het belangrijkste zijn een spits en een nummer tien en eventueel ook een verdediger.