Vijf jaar cel voor verkrachting tiener: “Op haar 13de verjaardag stuurde hij haar een berichtje ‘Gelukkige ontmaagding’”

Berlaar - Een 46-jarige Berlaarnaar is veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf omdat hij de minderjarige dochter van zijn toenmalige vriendin maandenlang seksueel had misbruikt. Het meisje durfde er pas jaren na de feiten over praten.

R.V. uit Berlaar vergreep zich in de periode tussen 2012 en 2013 geregeld aan de tienerdochter van zijn vriendin. Het meisje was toen 12 à 13 jaar oud. “Hij heeft het meisje in haar meest kwetsbare periode leren kennen en gaf haar het gevoel dat ze belangrijk was. Zo kreeg hij haar volledig in zijn macht”, zei advocate Veerle Vercruyssen namens het slachtoffer.

Het meisje durfde aanvankelijk niets te zeggen over de seksuele betrekkingen die ze met R.V. had. Temeer omdat ze stiekem verliefd was op de man. Pas vorig jaar – ruim vier jaar later – greep ze haar moed bij elkaar en kwam ze naar buiten met hetgeen haar overkomen was.

Seks op 13de verjaardag

“Zo moest het meisje met de man naar porno kijken en ging hij met zijn hand in haar broek en moest het meisje hetzelfde doen bij hem en hem bevredigen”, zei de openbare aanklager. “Op haar 13de verjaardag hadden de twee seksuele betrekkingen. De ochtend nadien stuurde hij haar zelfs een berichtje met de tekst ‘Gelukkige Ontmaagding’.”

De feiten speelden zich af in een woning van een gemeenschappelijke vriendin. De dochter van die vriendin betrapte de twee toen ze samen in de zetel lagen, met alleen maar een boxershort aan. In de woning zouden ook spermavlekken zijn aangetroffen door de bewoners.

R.V. ontkende met klem dat hij het meisje misbruikt had. Volgens de verdediging ging het om een zaak van woord tegen woord en waren er onvoldoende bewijzen. Daar oordeelde de rechtbank gisteren duidelijk anders over.