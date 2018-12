COMMENTAAR. Grote naam, grote verwachtingen bij Anderlecht

Anderlecht wilde een grote naam. Wel, het heeft die te pakken. Frank Arnesen heeft als sportief directeur een indrukwekkend cv. Weinigen in het wereldje hebben zo’n internationale ervaring op dat vlak. De Deen heeft ook alle echelons van het voetbal doorlopen. Als jong Deens talent bij Ajax – net na het vertrek van Johan Cruijff naar Barcelona – halverwege de jaren 70 voor de leeuwen gegooid, klom hij als speler met Denemarken naar de ­Europese top. Bij PSV werd hij na zijn spelerscarrière die bol stond van het blessureleed elftalbegeleider, hulptrainer, adviseur technische zaken om uiteindelijk als sportief directeur via PSV andermaal naar de Europese top door te stoten.

Arnesen is een onverbeterlijke positivo die in zijn jongere jaren met zijn lange haren als lookalike van Mick Jagger door het leven ging. Zijn vriendelijke glimlach is een voornaam handelsmerk, maar in ...