Organogram van Anderlecht doet het ergste vrezen voor komende transferperiode

Met Frank Arnesen heeft Anderlecht gisteren zijn sportief directeur aangesteld. Maar de Deen staat in de hiërarchie wel onder general manager Michael Verschueren. En die moet op zijn beurt luisteren naar voorzitter Marc Coucke. En dan is er nog een zeskoppig transfercomité. Dus wie neemt nu de sportieve ­beslissingen bij Anderlecht? U begrijpt het al: het wordt ingewikkeld.

Het beleid bij AA Gent wordt bepaald door Ivan De Witte en Michel Louwagie. Bij Club Brugge zijn dat Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert. Antwerp heeft Paul Gheysens en Luciano D’Onofrio. En bij Anderlecht heb je Coucke, Verschueren, ­Arnesen, een aan de kant geschoven Luc ­Devroe en nog een paar mensen die hun zegje mogen doen in een transfercomité. U begrijpt het al. Het wordt straks in januari niet makkelijk om ­beslissingen over transfers te nemen. Bij wie moet een ­makelaar zich nu eigenlijk melden als hij een speler heeft voor Anderlecht?

Coucke, Ver­schueren, Arnesen, Devroe... De makelaars zelf weten het ook niet, maar Michael Verschueren werkt aan een oplossing. “Ik word echt gestalkt”, zegt Verschueren daarover. “Via mail, sms’jes en WhatsApp krijg ik video’s van zogezegd goeie spelers. Sorry, maar die makelaarswereld is niet professioneel en Anderlecht zal het anders aanpakken. We voorzien een meldpunt waar makelaars zich kunnen registreren via een officieel formulier. Daar kunnen ze zich dan voorstellen en zeggen wat ze ons te bieden hebben. Dat laat ons toe om een database aan te leggen van wie welke spelers aanbood. Zo kunnen we het kaf van het koren scheiden, want nu is dat zo onoverzichtelijk.”