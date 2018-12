Een zak vol kerstcadeautjes voor Dennis Odoi, die tegen de degradatie vecht: “Een propere sport, dat bestaat niet”

Ho ho ho! Terwijl u aan de feestdis het mes zet in een huisgemaakt kroketje en de bergen verscheurd inpakpapier bij elkaar veegt, breekt in de Premier League de drukste periode van het jaar aan. Geen feestmalen, wel vijf wedstrijden in zestien etmalen. Dat is ook het lot van Denis Odoi (30), in de verdediging van de rode lantaarn Fulham. Omdat de kelder van het klassement toch wat kil is, trok uw krant met een zak vol cadeautjes naar Londen. Maar niet elk geschenk dat we hem toegooiden, werd in dank aangenomen.