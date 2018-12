Real Madrid en Thibaut Courtois beducht voor opvolger van Hulk in finale van WK voor clubs

Morgen kan Real Madrid voor de ­vierde keer het WK voor clubs winnen en zo recordhouder worden. Als ­Thibaut Courtois tenminste geen last ondervind van de bananenballen van de 24-jarige Caio, zowat het enige lichtpuntje bij tegenstander Al Ain.

Rijst met ketchup en mayonaise. Dat was het dieet waarop Caio, de Braziliaanse sterspeler van Al Ain FC, enkele jaren geleden zijn doorbraak forceerde. Morgen speelt de dertienvoudige kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten voor eigen volk de finale van het WK voor clubs tegen Real Madrid. In de halve finale werd het Argentijnse River Plate geklopt na strafschoppen.

Al Ain uit Abu Dhabi, dat is de ploeg van Mohammed Bin Zayed, zoon van de stichter van de VAE. Dat zegt u wellicht niets. Net zomin als de naam van de trainer: de Kroaat Zoran Mamic, broer van Zdravko, ex-voorzitter van Dinamo Zagreb en tot 6,5 jaar cel veroordeeld na gesjoemel met de transfers van onder anderen Modric en Lovren. Alleen voorin doet Al Ain een belletje rinkelen: de Zweedse international Marcus Berg staat er, mislukt bij PSV en Hamburg maar drie jaar geleden wel nog trefzeker voor Panathinaikos tegen Club Brugge.

Razendsnel

Als Thibaut Courtois en zijn maats een speler aan banden moeten ­leggen, is het wel Caio. De Braziliaanse linksbuiten van Al Ain scoorde in de halve finale tegen River Plate en was bij momenten niet te stoppen. Amper 1,73 meter groot, maar razendsnel en gezegend met een scherpe voorzet en dito schot. En gebrand om zich te tonen aan de wereld nadat hij in eigen land verdronk in de oceaan aan voetballers waaruit te vissen valt. Hij werd geweigerd bij São Paulo, Santos en Palmeiras, telkens wegens zijn gestalte. Caio besloot het bijna op te geven, tot hij een test wist te versieren bij… een Japanse universiteit in São Paulo. Daar was zijn lengte geen probleem.

Zo kwam hij in Japan terecht bij de universiteitsploeg van Chiba Kokusai. Ondanks zijn rigide dieet van rijst met frituursauzen vocht hij zich een weg naar Kashima Antlers, door drie goals van Gareth Bale overigens de losers van de andere halve finale van dit WK voor clubs. Bij Kashima speelde Caio nog samen met Eupen-uk Toyokawa, toevallig even klein.

Caio kwam niet in de Oostkantons terecht, wel het Midden-Oosten. Sinds twee jaar doet hij stof opwaaien in de woestijn en hoopt hij de droom van elke Braziliaan te verwezenlijken: een grote club in Europa bereiken. Zoals Hulk, ook doorgebroken in Japan alvorens naam te maken bij Porto, nu ook de club waar Caio genoemd wordt. Al moeten we wel wezen: een Braziliaantje van 1,73 meter, dat varkentje zal Real wel wassen zeker?