Romelu Lukaku krijgt negen dagen vrij bij Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer, de caretaker manager van Manchester ­United, kan in zijn eerste twee duels niet over Romelu Lukaku beschikken. De 25-jarige Rode Duivel kreeg van het bestuur omstandigheidsverlof, daarom ontbrak hij sinds begin deze week al op training.

Hij wordt pas op 26 december terug op de club verwacht, waardoor hij er morgen op Cardiff City niet bij is, maar ook thuis ­tegen Huddersfield ontbreekt. Het gaat om privézaken, maar naar verluidt is het niks ernstig. Voor Lukaku is het ook het ideale moment om even tot rust te komen, na een moeilijke periode bij de Red Devils.