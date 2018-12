Radja ‘Il Ninja’ Nainggolan is weer de ster bij Inter

Een hipsterbaard, het is niet besteed aan Radja Nainggolan en daar laat de Antwerpenaar geen greintje twijfel over bestaan. In een spotje waarin Inter kerstgeschenkjes presenteert, toont Il Ninja , gekleed in een kimono, hoe hij zich nat scheert… met een ninjaster. Die gooit hij na zijn scheerbeurt naar iemand buiten beeld. Naar ­Roberto Martinez misschien?

PRESENT NO. 8

Rasoio is for boys, lametta is for men. #ShurikenShave is for ninjas #Interpresents #InterXmas @OfficialRadja pic.twitter.com/R9sZHrsh93