CLUBNIEUWS. Standard duikt de rode cijfers in, speler wil weg bij Zulte Waregem

Na al dat bekergeweld leven de Belgische eersteklassers toe naar Kerstmis. Hoog tijd dus voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Nog steeds geen Kvilitaia

Nog steeds geen Giorgi Kvilitaia vanavond bij AA Gent. Toch lijkt de Georgische aanvaller na maandenlang blessureleed stilaan klaar voor een wederoptreden. “De laatste week werkte ­Giorgi elke training ­prima af, maar hij is toch drie maanden out geweest zonder één minuut te spelen”, sprak Jess Thorup. “Volgens mij is dat toch nog een grote stap. Voor hem is het zonde dat de beloften dit jaar niet meer in actie komen. Hij voelt zich klaar, maar de vraag is of hij ook fysiek effectief al zo ver staat.” (ssg)

ANDERLECHT. Vranjes mocht niet naar Zagreb

Op sociale media ontstond er deze week verwarring. Plots circuleerde er een foto van Ognjen Vranjes op de lucht­haven van Athene met de woorden: I am back. Velen dachten dat de verdediger opnieuw een transfer naar AEK Athene zou maken, maar gisteren was hij weer present op training bij Anderlecht. Of de Bosniër nog toekomst heeft bij RSCA na zijn veelbesproken escapades – rode kaarten, verheerlijken van hooliganisme en een fascistische tattoo – is erg twijfelachtig.

Daarbij komt nu ook nog dat Vranjes vorig week niet mee mocht op Europese verplaatsing naar Dinamo Zagreb op vraag van de Kroatische ­politie. Zij liet de Belgische ­autoriteiten weten dat de speler door zijn fanatieke ideeën beter thuisbleef omdat hij anders te veel Dinamo-fans zou ophitsen en dat tot rellen kon leiden. Anderlecht gaf gehoor aan die vraag, maar wat ben je met zo’n ­speler? (jug)

ANTWERP. Buta traint deels met de groep

Het gaat de goede kant uit met de knieblessure van Aurélio Buta. De ­Angolese rechtsback trainde donderdag deels met de groep. Vandaag wordt zijn situatie ­verder geëvalueerd ­richting de match van zondag bij Club Brugge.

Verder weinig veranderingen in de Antwerpse ziekenboeg. Amara Baby (quadriceps), Abdoulaye Seck (kuit) en Omar ­Govea (knie) werken nog steeds een individueel programma af. De Mexicaan trainde voor het eerst buiten nadat hij begin deze maand uitviel tegen Sint-Truiden. (dige)

CERCLE BRUGGE. Omar vanuit het niets in de basis

Linksachter Yoann Etienne bleek onvoldoende hersteld van de trap die hij zondag kreeg tegen Anderlecht. Hij werd niet geselecteerd voor de match van vanavond in AA Gent. Abud Omar komt Etienne vervangen. De Keniaanse internationaal was de afgelopen weken volledig uit beeld verdwenen en haalde zelfs de selectie niet meer. Voor het overige zijn er weinig verrassingen. Omolo is geschorst, Palun en Vitinho keren terug. Er werden slechts drie midden­velders geselecteerd, Appin viel uit de boot. (kv)

CHARLEROI - GENK - STVV. Getroffen door Asian Cup

Nu de Belgische clubs in januari niet moeten wakker liggen van de Africa Cup – die wordt voor het eerst in de zomer georganiseerd – moeten clubs met Aziatische spelers wel spelers afstaan voor de Asian Cup, het Aziatische kampioenschap. Dat wordt van 5 januari tot 1 februari georganiseerd in de Verenigde Arabische Emiraten. Het hoeft niet te verrassen dat het Japans getinte Sint-Truiden het grootste slachtoffer is. Verdediger Takehiro Tomiyasu en middenvelder Wataru Endo werden opgeroepen. Genk moet het doen zonder doelman Danny Vukovic. Charleroi-aanvaller Ali Gholizadeh zit in de voorlopige Iraanse selectie. Die wordt pas op 26 december definitief bekendgemaakt. (gegy)

KV KORTRIJK. Wennen aan kunstgras

Na de bekeruitschakeling in KV Mechelen kregen de ­spelers van KV Kortrijk gisteren verzorging. Daarnaast werd er getraind op het kunstgras van het jeugdcentrum om de match van morgen in STVV voor te bereiden. Ook ­vandaag wordt er getraind op kunstgras. Op Hoxha na is iedereen beschikbaar, voor Kumordzi blijft het afwachten. (kv)

LOKEREN. Tirpan hervat trainingen

Michaël Tirpan heeft gisteren de groeps­trainingen hervat. De 25-jarige rechtsachter sukkelde met een overbelasting aan de voet, maar verscheen sneller dan verwacht opnieuw op het oefenveld. Vandaag moet blijken of hij ook fit raakt voor de Wase derby van zaterdag.

Met Jonas Tembuyser (27) stelde Lokeren gisteren trouwens ook zijn nieuwe e-sporter voor. Hij zal de Lokerse eer verdedigen in de ­Proximus ePro League, een competitie met alle Belgische eersteklassers. (whb)

STANDARD. Rouches duiken in het rood

Standard heeft vorig seizoen een verlies geboekt van anderhalf miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening, die gisteren bekend raakte. De inkomsten daalden vergeleken met 2016-2017 met drie miljoen euro tot 56,7 miljoen euro. De Rouches haalden vorig seizoen dan ook geen Europees voetbal. Wel positief is dat de omzet steeg van 20,3 naar 27,3 miljoen euro. Dit zijn de inkomsten waarop een voetbalclub jaarlijks kan rekenen, zoals ticketing, tv-geld en sponsoring. Die beperkte omzet was de afgelopen jaren telkens de achilleshiel van Standard. Het lijkt erop dat er nu toch nieuwe inkomstenbronnen zijn aangeboord. Uit de uitgaande transfers werd er een meerwaarde van 15,7 miljoen euro gepuurd.

Tot slot is het nog opvallend dat Standard een kortlopend krediet bij een bank heeft afgesloten van 3,9 miljoen euro. Dat lijkt erop te wijzen dat er op een bepaald moment een liquiditeitsprobleem was, dat via een overbruggingskrediet werd verholpen. (dits)

WAASLAND-BEVEREN. Threlkeld en Heymans missen derby

Voor de Wase derby van zaterdagavond kan trainer Adnan Custovic nagenoeg over een volledig fitte kern beschikken.

Alleen Oscar Threlkeld en Daan Heymans raken niet fit voor de match tegen Lokeren. De Engelse rechtsachter sukkelt nog steeds met de knie. Heymans trainde individueel met een kinesist. Waasland-Beveren veilt ook een aantal shirts voor het goede doel. De opbrengst van de kerstactie van de Pro League gaat naar de Belgian Homeless Cup (BHC). (whb)

ZULTE WAREGEM. Verboom wil weg bij Essevee

Bryan Verboom lijkt aan zijn laatste weken bezig bij Zulte Waregem. De 26-jarige vleugelverdediger gaf op Instagram zelf aan niet meer gelukkig te zijn aan de Gaverbeek en mag ook vertrekken van de club. Verboom, die sinds 2012 in het Regenboogstadion actief was, mocht deze zomer al vertrekken, maar vond in augustus geen andere club meer. Dit seizoen behoorde hij twee keer tot de wedstrijdkern. Minuten maakte hij nog niet. Zijn contract loopt af in juni 2019. (jcs)