Mattis stopt eind februari als Amerikaans minister van Defensie

De Amerikaanse minister van Defensie, Jim Mattis, gaat eind februari met pensioen. Dat kondigde de Amerikaanse president Donald Trump donderdag aan op Twitter. Mattis zelf beklemtoont “dat hij opstapt” en is in zijn ontslagbrief kritisch voor het beleid van Trump.

In zijn ontslagbrief schrijft Mattis dat hij opstapt, zodat president Trump een opvolger kan kiezen met een meer gelijkaardige visie. De VS moeten respect blijven tonen voor bondgenoten, klinkt het erg kritisch. “Mijn standpunten over respectvol omgaan met bondgenoten (...) vloeien voort uit meer dan 40 jaar ervaring in deze materie.”

“Ik heb altijd geloofd dat onze sterkte als natie onlosmakelijk gelinkt is aan de sterkte van ons uniek systeem van allianties en partnerships. Terwijl de VS onmisbaar zijn in de vrije wereld, kunnen we onze belangen niet verdedigen of onze rol niet vervullen zonder sterke allianties en zonder respect te tonen voor onze partners.”

De brief toont de grote onenigheid tussen generaal Mattis en de president. Woensdag kondigde Trump onverwachts aan dat de Amerikaanse troepen zich zullen terugtrekken uit Syrië, een beslissing waarvoor hij veel kritiek kreeg van het Amerikaanse Congres.

Het lijkt er dus op dat ook Mattis die beslissing niet steunt, in het verleden waarschuwde hij al herhaaldelijk voor een te snelle terugtrekking uit het land.

Lange rij die vertrekt

In het begin van zijn presidentschap verwees Trump graag naar de militairen in zijn regering om zijn hard veiligheidsbeleid kracht bij te zetten. Maar de relatie tussen Mattis en Trump was de laatste maanden fel bekoeld. De twee spraken elkaar veel minder dan aanvankelijk, aldus de Washington Post.

“Ik beloof dat er ik alles aan zal doen om een zachte transitie te verzekeren”, besloot de defensieminister zijn brief. Mattis vertrekt op 28 februari, waardoor er volgens hem voldoende tijd is om een opvolger aan te duiden.

Mattis is de laatste in een lange rij van ministers en adviseurs van Trump die opstappen. Recentelijk kondigden stafchef John Kelly, de minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke en de minister van Justitie Jeff Sessions hun vertrek aan.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 december 2018