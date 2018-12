Fransman opgepakt die aanslag op Charlie Hebdo zou hebben helpen voorbereiden

De Franse jihadist Peter Chérif, ook bekend onder het pseudoniem Abou Hamza, is opgepakt in Djibouti, in Oost-Afrika. De man had banden met de broers Kouachi – die in januari 2015 een aanslag pleegden op de redactie van Charlie Hebdo – en zou betrokken geweest zijn bij het voorbereiden van die aanslag. Dat bericht het Franse persagentschap AFP op basis van een bron bij justitie.

De man werd op 16 december opgepakt in Djibouti en zit er in de cel, in afwachting van zijn uitlevering aan Frankrijk.

Peter Cherif zat al eerder in de cel in Frankrijk. Foto: AFP

De naam van Peter Chérif dook meermaals op in het onderzoek rond Charlie Hebdo. De man had geregeld contact met Saïd en Cherif Kouachi. Die twee broers vielen begin januari 2015 de redactie van Charlie Hebdo binnen en doodden er twaalf mensen, alvorens enkele dagen later zelf te worden gedood tijdens een klopjacht door de politie.

Chérif werd in 2004 al opgepakt in Irak, waar hij vocht aan de zijde van Al Qaeda. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar in Irak, maar slaagde er in 2007 in te ontsnappen. Daarna trok hij naar Syrië. Dat land leverde hem uit aan Frankrijk waar hij achttien maanden in de cel zat. Hij vluchtte Frankrijk uit naar Jemen, waar hij er door de Franse inlichtingendiensten van verdacht werd contacten te leggen met Franse jihadisten, zoals de broers Kouachi.