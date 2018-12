Gemeentelijk rampenplan door groot waterlek: krater van 15 meter op 15, kelders onder water en verlichtingspaal weggespoeld

Oudenaken / Sint-Pieters-Leeuw - In Sint-Pieters-Leeuw is afgelopen nacht het gemeentelijk rampenplan in werking getreden nadat er een groot waterlek was ontstaan. Dat lek veroorzaakte een krater van vijftien op vijftien meter, en ongeveer dertig huizen en kelders liepen onder water, zo zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). Een bewoner belde donderdag al naar de watermaatschappij omdat hij een lek vermoedde.

IN BEELD. Waterlek veroorzaakt enorme ravage

Het lek ontstond op de hoek van de Patrijzenlaan met de Fazentenlaan in Sint-Pieters-Leeuw. Bewoner Bart Monfils begrijpt het niet. Zijn vrouw verwittigde donderdag al de watermaatschappij omdat ze een lek vermoedde. “Er borrelde water op uit het voetpad. Ze zijn ter plaatse gekomen, maar het was niet erg. Er werd een knipperlicht geplaatst en vrijdag zouden ze alles komen herstellen”, zegt hij.

Om 2 uur afgelopen nacht is de leiding dan echt gesprongen en is een deel van de Fazantenlaan weggespoeld. In een vijftiental huizen liep het water naar binnen. Kelders kwamen blank te staan en ook auto’s liepen schade op.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: jvi

Foto: jvi

Gemeentelijk rampenplan

“Gezien de ernst van de situatie werd onmiddellijk het gemeentelijke rampenplan”, meldt het gemeentebestuur. “Ter plaatse werd ook een operationeel commandocentrum opgestart. De hulpdiensten waren onmiddellijk ter plaatse en sloten de straten in de nabije omgeving volledig af. De hoofdleiding werd door de diensten van watermaatschappij Farys afgesloten.”

Voor de bewoners van vier getroffen woning voorzag de gemeente in opvang in dienstencentrum Meander, maar ze kunnen wellicht vandaag al opnieuw naar huis, aldus de burgemeester.

“De breuk veroorzaakte een enorme krater van vijftien op vijftien meter met een diepte van twee meter”, zegt de gemeente nog. De herstellingen zullen enige tijd in beslag nemen. “Het gaat om een leiding met een doorsnede van bijna één meter die van Sint-Genesius-Rode naar Brakel loopt. Hoe het lek is ontstaan, is niet duidelijk.”

“Het waterlek dat in Sint-Pieters-Leeuw een krater van vijftien op vijftien meter heeft geslagen, werd pas in de nacht van donderdag op vrijdag opgemerkt door Farys, die leiding waarin het lek ontstond, beheert.

“Farys is niet de distributiebeheerder, dat is De Watergroep. Iemand die een waterlek meldt, komt bij hen terecht. Er is iemand van De Watergroep ter plaatse gegaan, en die heeft vanuit de insteek van distributiebeheerder de - terechte - conclusie getrokken dat de situatie onder controle was en dat de geplande interventie van vrijdag kon behouden worden”, zegt de woordvoerder. Het lek bleek echter niet in de kleinere distributiekabel te zitten, maar wel in de grotere transportleiding van Farys, die onder relatief hoge druk staat”, zegt Bruno Pessendorffer.

“Het lek is groter geworden en rond 02.00 uur vannacht hebben we via onze monitoringssystemen de breuk opgemerkt, en om iets na 02.00 uur technici gestuurd”, aldus Pessendorffer. Hij wijst erop dat het monitoringssysteem enkel aangeeft dat er een breuk is, en dat technici blindelings op het tracé op zoek moesten gaan naar het lek. “Pas tussen 05.00 en 06.00 uur hebben we een eerste concrete melding gekregen via het callcenter, en wisten we waar het lek zich juist bevond”, legt hij uit.

De grootste prioriteit voor Farys is nu het herstellen van het lek, benadrukt Pessendorffer. Het bedrijf hoopt dat dat binnen de komende uren zal kunnen gebeuren, maar kan daarover nog geen uitsluitsel geven.

Farys raadt de bewoners aan om uit voorzorg voorlopig zuinig te zijn met water.

Over wat er is misgelopen, wil men nog geen uitspraken doen. Eerst de herstelling, de rest komt later, zo luidt het.