Romina is nog maar net gearriveerd bij cowboy Jan, of ze moeten al orkaan doorstaan: “In goede en slechte tijden”

Rustig en idyllisch is de eerste periode samen voor Romina en cowboy Jan uit ‘Boer zoekt Vrouw: de wereld rond’ niet. Na haar deelname vertrok de West-Vlaamse immers enthousiast naar zijn boerderij in Australië, maar kreeg daar met een zware storm te maken. “We hebben de eerste orkaan samen overleefd, het huis echter niet”, liet Romina weten.

Aan Heidi van Tielen van Qmusic vertelde Romina hoe ze de orkaan hadden ervaren. Want dat was geen lachertje. “We waren gisteren iets gaan drinken in het dorpje en daar was er ook wel wat storm, maar nog niet overdreven. Toen we naar huis reden, dat is ongeveer drie kwartier, zagen we vrachtwagens die omver gevallen waren, elektriciteitspalen die naar beneden waren gevallen, bomen, huizen. Er was ongeveer 160 kilometer per uur wind”, reageerde ze.

Ze zijn zelf nog even aan het bekomen van alles, want de situatie ging alleen maar van kwaad naar echter. “Toen we de oprit opreden, zagen we dat het dak van Jans huis volledig weg was. Ook de veranda en het linkse gedeelte van het huis was weg. Het is onbewoonbaar, dus we verblijven voorlopig in het huis van Jans huisbaas”, laat ze weten.

Ze mogen dan wel letterlijk dakloos zijn, Romina en Jan glimlachen van oor tot oor. Want hun verliefde gevoelens lijken alles te overwinnen. “In goede en slechte tijden”, schrijft Romina nog. “Dat hebben we dan ook weer meegemaakt, we blijven lachen.”

