Schooltje in Munkzwalm geteisterd door opeenvolging van onrustwekkende gebeurtenissen

Zwalm -

In een vrije basisschool in Munkzwalm is de laatste weken heel wat vreemds gebeurd. Drugs, wapens, diefstallen… Reden genoeg voor de politie om de school te ontruimen. Er werd ook een infoavond gehouden voor de ouders. “Alles is onder controle”, was de boodschap. De politie zal nu extra aanwezig zijn bij de schoolpoort. “Het belangrijkste is nog altijd dat de school een veilige omgeving is voor leerlingen en personeel”, aldus Geert Wildemeersch.