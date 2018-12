En plots is Blankenberge 90 procent marginaal: “We liggen daar al lang niet meer wakker van”

Blankenberge - “Negentig procent marginalen”, noemde Herman Brusselmans de inwoners van Blankenberge op de nationale televisie. Stijlgoeroe Jani Kazaltzis kon zijn lach nauwelijks onderdrukken. Voor de derde keer in enkele jaren tijd werd de badstad pijnlijk door de mangel gehaald op televisie, ondanks zware investeringen.

Het was best een opvallende passage in het televisieprogramma Gert Last Year woensdagavond. Stijlgoeroe Jani Kazaltzis kon zijn lach niet onderdrukken toen Gert Verhulst hem vroeg waar hij de kandidaten voor zijn programma Zo Man Zo Vrouw haalde. “Een deel in Blankenberge, ik weet ook niet waarom”, antwoordde Kazaltzis. Schrijver Herman Brusselmans, ook te gast bij Verhulst, voegde daaraan toe dat “negentig procent van alle inwoners marginalen zijn. Minstens.”

Nadat enkele toeristen zich vorig jaar in het programma Alloo in de Nacht negatief hadden uitgelaten over het nachtleven in de badstad en Tom Waes in2015 een Albanese badstad met Blankenberge had vergeleken in Reizen Waes, is het best pijnlijk dat het vernieuwde Blankenberge nu opnieuw door de mangel wordt gehaald op de nationale televisie. De jongste jaren werd nochtans zwaar geïnvesteerd in de binnenstad.

“Of ik me daaraan erger? Ik lig er al lang niet meer wakker van”, haalt burgemeester Ivan De Clerck (Open VLD) de schouders op. “Als ik hoor hoe druk onze handelaars het de jongste maanden hebben, dan kan ik alleen maar blij zijn. Plus: Blankenberge is weer op televisie geweest, hé.”

“Ik hoor aan alle kanten dat ons stadslogo opduikt op bussen en in stations over het hele land dankzij onze citymarketing. De perceptie van Blankenberge is dus langzaam maar zeker aan het veranderen. Er zullen altijd non-believers zijn, maar daar steken wij geen energie in. Wij luisteren liever naar alle positieve commentaren die we de jongste jaren krijgen.”