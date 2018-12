Roemeens voetbalvoorzitter haalt weer uit: "Vrouwenvoetbal is de wil van Satan”

Ze bestaan nog, de fossielen voor wie vrouwen duidelijk ondergeschikt zijn aan het mannelijk geslacht. Gigi Becali, de voorzitter van Steaua Boekarest, mag zich tot het bedenkelijke kransje rekenen. “Vrouwen zijn niet gemaakt om te voetballen maar om mannen te behagen”, liet hij optekenen in een Roemeens praatprogramma.

Becali is met zijn provocerende uitspraken niet aan zijn proefstuk toe. Eerder vergeleek hij Afrikaanse voetballers al eens met apen en profileerde hij zich als rabiaat homohater. Zo weigerde hij een speler aan te trekken die zich openlijk als homo had geout en bande hij de muziek van Queen uit het Steaua-stadion wegens de geaardheid van Freddie Mercury. In zijn presidentscampagne in 2004 stelde hij bovendien voor om homo’s op te sluiten in een ghetto.

Nu is het dus de beurt aan het vrouwenvoetbal. “Hoe zou een vrouw voetbal moeten spelen?”, vraagt Becali zich af. “Ze is er gewoonweg niet voor gemaakt. Het is te gevaarlijk. Vrouwen zijn gecreëerd om aantrekkelijk te zijn voor het mannelijke geslacht en mannen te behagen.“

Een vrouwenploeg zal er bij Steaua dan ook niet meteen komen. Becali: “Ik stop meteen met voetbalactiviteiten mocht de UEFA mij dwingen om een damesploeg op te richten. Je kan geen dingen doen die God niet wil, vrouwenvoetbal is de wil van Satan.”

Believe it or not this is the tip of iceberg re some of the inflammatory things Old becali has said. Anti Semitic, anti travellers, same sex marriage... why the media still give him oxygen? — Deej (@djx1984) December 21, 2018