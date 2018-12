Brussels Airport haalt voor het eerst kaap van 25 miljoen reizigers

Brussel - Brussels Airport heeft vrijdag, aan de start van de kerstvakantie, voor het eerst in zijn bestaan de kaap van 25 miljoen reizigers behaald. Het record werd op de luchthaven van Zaventem vrijdag gevierd met de vertrekkende reizigers.

“Het is een absoluut record voor de luchthaven. Vorig jaar zaten we aan 24,8 miljoen passagiers en dit jaar overstijgen we dat ruim. Ik verwacht dat we op 25,5 miljoen zullen uitkomen op het einde van het jaar. Een belangrijke stap voor ons”, vertelt CEO van Brussel Airport Arnaud Feist.

In de vertrekhal werden de reizigers op weg naar hun gate verwelkomd door een orkest en dansers en mochten ze proeven van een chocoladelolly. Vrijdag is bovendien een piekdag met 79.000 vertrekkende reizigers, zo net voor de start van de kerstvakantie.

“Het potentieel is er. We blijven elk jaar werken aan de uitbreiding van ons netwerk, niet alleen voor de Europese, maar ook voor de intercontinentale bestemmingen. We merken dat de vraag naar intercontinentale bestemmingen stijgt. Zo hebben we veel meer vluchten naar Azië en specifiek China en Japan zijn heel populair”, vertelt Feist.

Op financieel vlak gaat het Brussels Airport ook voor de wind. Meer passagiers betekenen ook meer kosten, maar toch wordt uitbreiden noodzakelijk.

“De grootste uitbreiding die wij voorzien is de constructie van een pier tegen 2025 ongeveer. Die is echt nodig, want met de groei die we verwachten zal onze infrastructuur tegen dan gewoon te klein zijn”, verduidelijkt Feist.