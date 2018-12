Laszlo Bölöni: “Club Brugge? Moeskroen is belangrijker”

De kraker van het weekend staat op zondag geprogrammeerd. Dan trekt Antwerp naar Club Brugge. Beide ploegen staan met gelijke punten op de tweede plaats. “Maar je kan ons niet vergelijken met Club”, zei Laszlo Bölöni vanochtend op zijn wekelijkse persbabbel.

“Maar voor ons is de match tegen Moeskroen belangrijker. Natuurlijk is de eerstvolgende match altijd de belangrijkste van het moment. Maar ik heb altijd gezegd dat van de drie laatste wedstrijden voor Nieuwjaar die tegen Club Brugge de minst belangrijke is.” Al lijkt dat toch niet aan de manier waarop Bölöni deze wedstrijd voorbereidt. Normaal traint Antwerp alleen op de laatste dag voor een wedstrijd achter gesloten deuren. Nu zijn er al sinds donderdag geen pottenkijkers meer toegelaten. “Het stoort me dat de journalisten alles kunnen zien”, zegt Bölöni daarover. “Het is niet enkel en alleen omdat het tegen Club Brugge is dat we de deuren sluiten.”

Bölöni hult zich graag in de rol van underdog. Antwerp staat al een heel seizoen in de top van het klassement en telt na negentien wedstrijden even veel punten als Club Brugge. “Maar wij zijn niet van hetzelfde niveau. Club Brugge heeft meer ervaring en stabiliteit. Zij hebben ook meer internationale ervaring. Wij willen daar ook ooit komen, maar we zijn daar nog niet. Het is niet omdat we vandaag gelijk staan in het klassement, dat we nu al gelijke zijn. Het vraagt tijd om een stabiele topper te worden. Wij hebben enkele spelers met veel ervaring, maar Club Brugge staat al vijftien jaar aan een stuk onafgebroken aan de leiding. Wij komen nog maar net kijken.”

Geen Buta

Laszlo Bölöni zal het tegen Club Brugge moeten doen zonder Aurélio Buta. De rechtachter werd vorige week vervangen met een knieblessure. “Hij is niet beschikbaar”, zegt de Antwerp-trainer. “Met Arslanagic gaat het beter en hij kan geselecteerd worden. Voor Baby en Govea komt deze wedstrijd nog te vroeg.”