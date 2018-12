Verwarmingstoren vat vuur: brandje tijdens opening winterbar

Jabbeke - De opening van winterbar Hygge in Jabbeke werd donderdagnacht helemaal op het einde even opgeschrikt door een brandje. Een verwarmingstoren op gas vatte er even vuur. “Maar niemand raakte gewond en de schade is miniem”, klinkt het.

De opening van winterbar Hygge in Jabbeke werd een groot succes. Honderden nieuwsgierigen zakten naar de kerstmarkt af. “Er hing een gemoedelijke sfeer en we kregen heel wat positieve reacties”, zegt uitbater Koen Gryson. “Wij kunnen echt wel van een geslaagde start spreken.”

Maar toen het laatste nummer gespeeld werd en er nog ongeveer 30 mensen in de bar aanwezig waren, ging het toch bijna nog even fout. Een verwarmingstoren op gas vatte vuur en dat zorgde voor een grote vlam. “Het zag er even heel spectaculair uit”, zegt Koen. “Maar uiteindelijk is die ene toren de enige schade die we hebben geleden. Er is ook niemand gewond geraakt en dat is uiteindelijk het belangrijkste.”

De uitbaters probeerden het vuur nog even zelf te blussen, maar uiteindelijk kwam de brandweer ter plaatse. De spuitgasten vermoeden een defect aan de leiding van de gasfles naar de verwarmingstoren. “En daar gaan we geen risico’s nemen”, zegt Koen. “Er komt vandaag een gespecialiseerde firma. Die zal alle torens controleren. En alle sluitingen en leidingen zullen worden vervangen.” De winterbar zal vrijdag wel gewoon zoals voorzien weer open gaan.

Schepen Frank Casteleyn (CD&V) hield zich ook bezig met de winterbar en kwam vrijdagochtend al eens kijken. “De schade is zeer beperkt gebleven. Ik denk dat we toch vooral het mooie van deze eerste avond moeten onthouden.”