Voor heel wat inwoners van Sint-Pieters-Leeuw was het een korte nacht. Rond 2 uur werden de buurtbewoners van de Fazantenlaan en omliggende straten opgeschrikt door een waterlek. De schade is groot: niet alleen is er een krater van 15 meter op 15 in de straat, er staan ook meerdere kelders en huizen blank en een verlichtingspaal spoelde weg.