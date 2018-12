België verscherpt reisadvies voor Marokko na gruwelijke dood van Scandinavische toeristen

Buitenlandse Zaken raadt reizen naar Marokko niet af, maar heeft naar aanleiding van de brute moord op de Scandinavische toeristen wel zijn reisadvies verscherpt. De kelen van de Noorse Maren Ueland (28) en de Deense Louisa Vesterager (24) werden doorgesneden en zeker één van hen werd onthoofd. Marokko reageert ondertussen geschokt op het nieuws. “Het is hier normaal veilig.”

De twee jonge vrouwen maakten deel uit van een groepje van vijf vriendinnen die met de rugzak door Marokko aan het reizen waren. Drie van hen kozen er maandag voor om te gaan surfen, maar Maren en Louisa hadden meer zin in een wandeling.

Enkele uren later werden hun lichamen aangetroffen op tien kilometer van Imlil, een klein dorpje in de Hoge Atlas, aan de voet van de 4.167 meter hoge berg Toubkal. De twee vrouwen werden onthoofd door enkele mannen die de toeristen hadden opgemerkt en hen hadden opgewacht in de buurt van hun camping. De moord werd gefilmd en de video online gezet.

De politie zoekt dit drietal in verband met de moord. Foto: AFP

Ex-vriend van Louisa: “Deel van mij is dood”

Glen Martin, de ex-vriend van de Deense Louisa, heeft op Facebook een hartverscheurende afscheidsboodschap gedeeld. “Zodra ik op de knop druk, kan ik er niet meer omheen dat dit echt gebeurd is”, zo schrijft hij. Hij omschrijft zijn voormalige vriendin als iemand vol energie en vrolijkheid, zorgzaam en bedachtzaam. Maar ook als iemand die snel afgeleid en nogal onhandig was.

Verscherpt reisadvies

Buitenlandse Zaken heeft naar aanleiding van de moord zijn reisadvies voor Marokko verscherpt. Reizigers krijgen nu onder meer de extra raad om altijd een beroep te doen op professionele en door de overheid erkende gidsen, met name in afgelegen plaatsen. Buitenlandse Zaken waarschuwt ook expliciet voor het risico op aanslagen tegen individuele personen.

De terreurdreiging in Marokko is het gevolg van de terugkeer van jihadi’s uit Irak, Syrië en Libië. De dreiging is er over het hele land.

“Uitzonderlijk beestachtige moord”

De autoriteiten van het Noord-Afrikaanse land zijn erg geschrokken van de moord. Ze noemen het “een uitzonderlijk beestachtige moord”

Het zou gaan om de eerste terreurdaad buiten een grote stad. De verdachten zwoeren touw aan ISIS. “Was het een slapende cel of hebben ze dit zelfstandig georganiseerd?”, vraagt veiligheidsexpert Abdellah Rami zich af.