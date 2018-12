COLUMN. Peter Vandenbempt: “Na vijftien jaar in de dug-out is het ook voor Vanhaezebrouck goed om zichzelf als ­trainer in vraag te stellen”

Hein Vanhaezebrouck verontschuldigde zich omdat zijn elftal nauwelijks gevoetbald had. ­AA Gent had net op Wembley Tottenham uit de Europa League gekegeld. Een prestatie met internationale weerklank, uitgerekend in de honderdste Europese match van Gent. Duizenden Buffalo-supporters waren in de zevende hemel.