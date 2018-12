Inbrakenplaag opgelost: minderjarigen opgepakt die onder meer voetbalkantine en scoutslokaal viseerden

Appels / Dendermonde - Twee minderjarigen uit de streek zitten achter een viertal inbraken die de voorbije twee maanden werden gepleegd in Buggenhout en Dendermonde. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

Er werd de voorbije maanden onder meer ingebroken in een voetbalkantine in Opdorp en in een scoutslokaal in Dendermonde. Telkens werden drank en levenswaren meegenomen en werd er ook materiële schade aangericht.

Uit onderzoek van de lokale recherche van de politiezone Buggenhout/Lebbeke is gebleken dat het gaat om twee minderjarige verdachten uit de omgeving. Dezelfde jongeren kunnen mogelijk ook gelinkt worden aan andere inbraken.

In opdracht van het parket Oost-Vlaanderen werden de twee deze week voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. Het onderzoek naar eventuele medeverdachten loopt nog.