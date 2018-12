Zes doden bij crash Congolese nationale kiescommissie

In Congo zijn bij een vliegtuigcrash alle zes inzittenden om het leven gekomen. Het toestel, een Antonov 26, was gecharterd door de nationale kiescommissie (Ceni). Dat vernam AFP uit “betrouwbare bron”.

Het vliegtuig was op terugweg van Tshikapa, in het centrum van Congo, waar het materiaal voor de verkiezingen had afgezet, en stortte vrijdag neer tijdens de landing in de buurt van de luchthaven van Kinshasa. Alle inzittenden, vijf bemanningsleden en één passagier, overleefden de crash niet.

De oorzaak van de crash is nog niet gekend. Volgens ooggetuigen was het op het moment van de landing slecht weer.

Woensdag raakte bekend dat de Ceni er aan denkt om de voor zondag voorziene Congolese verkiezingen met zeven dagen uit te stellen. Een brand in een opslagplaats van het Ceni heeft naar verluidt een “zware slag” aan de verkiezingen toegebracht. De verkiezingen in het centraal-Afrikaanse land zijn al twee keer verdaagd.