Man die jogster brutaal verkrachtte in Vilvoorde moet 19 jaar naar de cel

Vilvoorde - Pascal P., de man die begin september 2016 een jogster brutaal verkrachtte in Vilvoorde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar. Hij moet daarbovenop nog eens 5 jaar uitzitten omdat hij ook zijn ex verkrachtte. Dat heeft de rechtbank in Brussel beslist.

Nathalie H. (44) was op 3 september 2016 aan het joggen in op een wandelpad in Vilvoorde, iets wat de kleuterleidster elke dag deed. Maar die dag werd ze door aanvaller Pascal P. (45) op de grond geslagen werd. Hij sleepte haar 100 meter verder naar een verlaten weide, en verkrachtte haar brutaal. Nadien wandelde hij rustig weg.

H. (43) ging door een hel. “Haar oogkassen waren totaal verbrijzeld en tot op vandaag ziet ze dubbel, ziet ze zwarte vlekken en kan ze in bepaalde richtingen niet kijken”, pleitte haar advocaat, meester Jef Vermassen.

“Ook haar kaken waren totaal verbrijzeld. Talloze operaties zijn er geweest maar die hebben de schade niet kunnen herstellen. Ze kan nog steeds niet zonder pijn eten en zal dat nooit kunnen. De emotionele schade is zo mogelijk nog groter, en ook haar gezin is volledig verwoest.”

De vrouw is alleen gaan wonen omdat ze het thuis niet meer aankon, zo verklaarde ze zelf voor de rechtbank.

Ook ex verkracht

Pas maanden later kon haar aanvaller geïdentificeerd worden. Op 13 juni 2017 had Pascal P. immers zijn ex-partner overvallen in hun stacaravan in Veurne. Hij had de vrouw verkracht en in elkaar geslagen. Volgens zijn eigen woorden was het enkel de tussenkomst van de vierjarige dochter van zijn ex die verhinderde dat hij de vrouw om het leven bracht maar volgens de rechtbank was dat niet voldoende om van een poging doodslag te spreken.

Het DNA van Pascal PL., dat teruggevonden werd op een achtergelaten muts in Veurne, bleek overeen te komen met dat van de dader van de verkrachting in Vilvoorde.

Voor de twee verkrachting samen werd Pascal P. door de Brusselse rechtbank veroordeeld tot samen 19 jaar cel (14 jaar voor de verkrachting in Vilvoorde en nog eens 5 jaar voor de aanval op zijn ex). Daarna sprak de rechter ook nog tien jaar terbeschikkingstelling uit. Dat wil zeggen dat de strafuitvoeringsrechtbank de man nog tien jaar lang kan controleren en hem - indien de rechtbank dat nodig acht- zelfs nog 10 jaar in de cel kan houden.