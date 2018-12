Huiszoekingen in onderzoek naar terreurdreiging op Duitse luchthavens

Er hebben verschillende huiszoekingen plaatsgevonden in de Duitse deelstaten Baden-Württemberg en Noordrijn-Westfalen. Die kaderen in de zoektocht naar de vermeende islamisten die de luchthaven van Stuttgart bespioneerd hebben.

Er worden vier mannen gezocht die ervan verdacht worden een aanslag voor te bereiden, maakten de Duitse autoriteiten vrijdag bekend. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer had het over een aanhoudende terreurdreiging in Duitsland, maar waarschuwde ook voor paniekzaaierij. Waakzaam zijn is de beste preventie, klonk het.

Twee van de gezochte mannen zijn een vader en zoon uit Noordrijn-Westfalen. Ze werden vorige week opgemerkt door de Franse politie, toen ze op luchthaven Charles de Gaulle in Parijs foto’s namen. Volgens het Duitse persagentschap viel ook hun voertuig op, dat een nummerplaat uit Aken had. De auto zou op naam staan van een salafistische man van Marokkaanse afkomst, die gelijkaardige voertuigen heeft. Hij zou ook al bekend zijn bij de autoriteiten in Noordrijn-Westfalen. De man slaagde erin te vluchten voordat de Franse politie hem kon meenemen voor ondervraging.