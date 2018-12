7 jaar geëist voor man die agent neerstak in Maximiliaanpark

Brussel - Het Brusselse parket heeft vrijdag een gevangenisstraf van 7 jaar gevorderd tegen de man die op 17 september aan het Maximiliaanpark in Brussel een agent neerstak en werd neergeschoten. De man werd vervolgd voor poging tot doodslag, weerspannigheid en bezit van verboden wapens, maar volgens zijn advocaat had hij nooit de bedoeling de agent te verwonden, laat staan te doden. Het vonnis valt op 21 januari.

Het incident vond plaats toen agenten van de Brusselse lokale politie een controleactie uitvoerden in de omgeving van het Maximiliaanpark. Ter hoogte van huisnummers 59 op de Antwerpsesteenweg stootten de agenten op de man, A.E., die lag te slapen. Toen ze hem wakker maakten en vroegen te vertrekken, keerde de man zich meteen tegen de agenten en toonde een mes.

De agenten sommeerden A.E. meermaals het mes te laten vallen maar die deed dat niet, ook niet nadat hij een slag op de hand had gekregen met een wapenstok. Ook toen de agenten gebruikmaakten van hun pepperspray, bleef A.E. het mes vasthouden. Volgens het parket bleef hij naar de agenten toestappen en haalde hij uit met zijn mes, waarbij hij één agent aan het hoofd raakte. Een andere agent vuurde drie schoten af. A.E. werd in de borst en het been getroffen en raakte zwaargewond, maar is intussen aan de beterhand.

“Hij heeft duidelijk uitgehaald naar het gezicht van de politieman, er kan dus geen twijfel bestaan over het oogmerk om te doden”, sprak het parket.

De verdediging betwistte dat met klem.

“Hij was totaal verblind door de pepperspray en wou alleen maar weglopen”, klonk het. “Toen de politie hem vastgreep, heeft hij zijn hand weggetrokken en per ongeluk die agent geraakt.”

De verdediging pleitte voor een opschorting of een straf met uitstel.