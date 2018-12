Karim Belhocine moet Anderlecht doen winnen op Moeskroen: “Ik heb vooral geprobeerd om grinta bij te brengen aan spelers”

Anderlecht heeft na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck nog geen nieuwe coach en dus zit interim-trainer Karim Belhocine zaterdag op de bank als hoofdcoach van paars-wit tijdens de verraderlijke uitmatch op het veld Moeskroen. “Ik blijf trouw aan de principes van Hein, maar ik leg een paar andere accenten”, zei Belhocine vrijdag op de persconferentie.

Het was even wennen vrijdag in de perszaal van het Constant Vanden Stockstadion bij de wekelijkse persbabbel van de trainer van Anderlecht. Dit keer geen Hein Vanhaezebrouck, wel zijn voormalige assistent en voorlopige opvolger Karim Belhocine.

“Hein had zijn manier van werken. Op sommige vlakken ben ik hetzelfde, op andere vlakken ben ik anders. Ik zal nooit iets slechts zeggen over iemand anders en ben trouw aan met wie ik samenwerkte. Ik heb deze week nog met Vanhaezebrouck gebeld en gesproken over alles wat gebeurd is. Ik heb veel respect voor hem. Of ik 4-3-3 zal spelen met Anderlecht? Met dat systeem heb ik in mijn tweede jaar als coach van Kortrijk gespeeld, maar dat was omdat dat systeem toen het beste paste bij mijn spelersgroep. Ik pas me tactisch aan de spelers aan. Ik heb geen vast systeem.”

Belhocine zal zaterdag meteen moeten puzzelen want de ziekenboeg van Anderlecht zit nog altijd flink vol. Vooral voor het geteisterde middenveld zal de interim-coach een creatieve oplossing uit zijn hoed moeten toveren nu ook Albert Sambi Lokonga voor de rest van het seizoen out is met een scheur in de ligamenten van zijn knie. “Jevhen Makarenko is nog niet inzetbaar en ook Trebel is nog niet beschikbaar. Trebel is op de terugweg, maar is nog niet honderd procent en het zou een risico zijn om hem nu al te brengen. Dat risico gaan we niet nemen. Adrien heeft veel zin om te spelen, maar hij begrijpt ook wel dat we voorzichtig moeten zijn. Ja, op het middenveld zijn veel goede spelers afwezig, maar er zijn er nog genoeg goede over.”

Belhocine neemt het roer bij Anderlecht tijdelijk over, maar zou hij niet liever de rest van het seizoen hoofdcoach bij Anderlecht blijven? “Kent u één trainer die geen zin zou hebben om T1 te worden van Anderlecht? Maar mijn ambitie is momenteel enkel om zaterdag en donderdag Anderlecht zo goed mogelijk te laten spelen. En de rest laat ik aan het bestuur over. De voetballers voetballen, de trainer traint en het bestuur bestuurt.”

“Dat Vanhaezebrouck is moeten opstappen is de verantwoordelijkheid van alle coaches van Anderlecht en van de spelers. Ik verzeker u dat de spelers zich bewust zijn van de slechte resultaten. Maar ze hebben er zin in om samen de situatie om te draaien. Dat tonen ze elke dag op training. Dat is goed, maar uiteraard moeten ze dat nu ook in een wedstrijd op het veld tonen. Ik ben de voorbije dagen vooral bezig geweest met de grinta en de zin om te winnen over te brengen op mijn groep. Ik heb het gevoel dat dat gelukt is.”