Schietpartij in populair Weens restaurant: zeker twee zwaargewonden

De schietpartij vond rond 13.30 uur plaats in het bij toeristen populaire restaurant Figlmüller. De politie meldt dat een man het vuur opende. Eén persoon overleefde de kogelregen niet, een ander bleef zwaargewond achter. De politie spreekt van een gerichte actie en lijkt een terreurdaad dus uit te sluiten.

De dader is voortvluchtig. De lokale politie is een klopjacht gestart. Daarbij is onder meer een helikopter ingezet. Het is voorlopig onduidelijk wat de aanleiding voor het incident is.

About 1.30pm a male suspect has fired several shots at two victims in Vienna #InnereStadt. One person died at the scene, another one has been severely injured. We expect to deal with a specific crime. There is no threat for non-participants. A major dragnet operation is going on.