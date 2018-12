Nog maar pas heropgestart, maar kernreactor Doel 4 wordt alweer stilgelegd

Kerncentrale Doel 4 wordt vrijdag gecontroleerd stilgelegd. Dat bevestigt uitbater Engie Electrabel. Een pomp in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale is stilgevallen wegens een verstopte filter. “We moeten kunnen onderzoeken hoe de filter is verstopt geraakt”, aldus een woordvoerster van het bedrijf. Daarom dient de centrale te worden stilgelegd. Hoe lang dat zal duren is niet duidelijk. Doel 4 was pas heropgestart op 13 december.

“Hoe de verstopping is kunnen gebeuren, is niet duidelijk. En daarom moeten we dus de centrale stilleggen”, zegt Hellen Smeets van Engie. “Een analyse zal daarna aantonen wat de oorzaak is van de verstopping.” Hoelang Doel 4 zal stilliggen, is ook nog niet duidelijk. “Van zodra we de analyse hebben kunnen doen, kunnen we het probleem aanpakken en de kernreactor zo snel mogelijk weer in veilige toestand opstarten.”

Stroomtekort?

Gevaar voor een stroomtekort is er op dit moment niet. “We kunnen dat momenteel opvangen met ons productiepark, met windturbines en met gascentrales. Zo wordt de gascentrale van Vilvoorde bijvoorbeeld in gang gezet. En er zijn dus nog 2 kerncentrales waar we op kunnen rekenen: Doel 3 en Tihange 1.” Hoogspanningsbeheerder Elia meldt eveneens dat er nu geen problemen dreigen voor de stroomvoorziening in ons land. Door het bijzonder warme weer – voor december – kunnen we momenteel gemakkelijk stroom invoeren.

Foto: Peter Hilz

Of er de komende weken een stroomtekort dreigt, valt nu moeilijk te zeggen. “We weten niet wat de vraag binnen x aantal tijd zal zijn, dus speculeren heeft geen zin”, zegt Smeets nog.

Eerder had minister van Energie Marie Christine Marghem gezegd dat er zeker tot 7 januari geen probleem is voor de bevoorradingszekerheid. Dat komt onder andere omdat het kerstvakantie is en veel mensen dan op vakantie zijn en minder verbruiken. Daarna wordt het ‘spannender’. “Als Tihange 3 dan beschikbaar is, is er geen probleem”.

Als het FANC geen groen licht zou geven voor de heropstart van Tihange 3, dan zal volgens Marghem in januari “veel afhangen van de temperaturen”. Want hoe kouder het is, hoe hoger het elektriciteitsverbruik.

Werkzaamheden aan reactoren

Midden augustus maakt minister van Energie Marie Christine Marghem bekend dat de werkzaamheden aan Doel 2 langer zullen duren dan gepland en de kerncentrale niet voor 31 januari kan worden heropgestart. Doel 1 ligt ook al voor langere tijd uit. Die reactor zal ten vroegste 15 maart worden opgestart.

In Tihange ligt kernreactor 2 al een tijdje uit, nadat betonrot was vastgesteld, net als Tihange 3. Die laatste zou ten vroegste op 7 januari weer aan het net gekoppeld kunnen worden.

Foto: Photo News