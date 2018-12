Schietpartij Straatsburg - Twee mannen in voorhechtenis opnieuw vrijgelaten

Twee mannen, die opgepakt waren in het onderzoek naar het vuurwapen dat de dader van schietpartij in Straatsburg gebruikte, zijn donderdag zonder vervolging vrijgelaten. Dat is vrijdag vernomen bij gerechtelijke bronnen.

De twee personen die op vraag van onderzoeksrechters maandag in voorlopige hechtenis zaten, zijn gisterenavond vrijgelaten bij gebrek aan belastende elementen, klinkt het.

Maandag is een andere man, van 37 jaar, in verdenking gesteld voor betrokkenheid bij terroristen en voor de aankoop, het bezit en de overdracht van wapens van categorie B door minstens twee personen in relatie met een terroristische organisatie. Hij werd in voorarrest geplaatst. Volgens een bron dicht bij het dossier, wordt de man ervan verdacht een rol te hebben gespeeld in de levering van een revolver van het einde van de 19e eeuw, dat Chérif Chekatt gebruikte bij de schietpartij op 11 december in de buurt van de kerstmarkt van Straatsburg. Daarbij vielen vijf doden en elf gewonden.