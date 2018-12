“Als de zee terugtrekt, zie je wie naakt zwemt”: 10humoristische wijsheden wanneer de beurzen crashen

De beurzen bloeden leeg deze week. Elke dag gaat er minstens een procent af. Wereldwijd staan de beurzen dit jaar op 20 procent verlies. Barre tijden voor beleggers. Hoe dat komt? Dat is voer voor een andere keer. Om het luchtig te houden verzamelen we enkele grappige beurswijsheden.

Warren Buffet. Foto: EPA

“Als de zee terugtrekt, zie je de naaktzwemmers”

Een uitspraak van de beursgoeroe Warren Buffet. Wie verstandig is, spreidt zijn beleggingen en steekt dus niet al zijn geld in één aandeel. Want als dat ene aandeel tijdens een crash ferm in de klappen deelt, ben je meteen uitgekleed.

“Pas op voor de bots van de dode kat”

Als je een dode kat op de grond gooit, zal die eventjes opwippen maar dan morsdood blijven liggen. Crashende beurzen zullen ook heel eventjes weer opveren en dan toch weer zakken. Beleggers zijn dus gewaarschuwd.

“Vang geen vallend mes”

Net zoals je je vingers ferm kan snijden wanneer je een vallend mes tracht te vangen, zo kan het je ook een pak geld kosten wanneer je te snel weer in een crashende beurs stapt.

“Kijk naar de leeuwen aan de beurs in Brussel”

Uitspraak onder Belgische traders. Links aan de Brusselse beurs staat een leeuw die naar boven kijkt, rechts een leeuw die de kop laat zakken. De beurs kan stijgen en de beurs kan dalen. Als je daar niet tegen kan, moet je er weg blijven.

Brusselse beurs. Foto: BELGAPLUS

“Als je niet tegen de hitte kunt, blijf dan uit de keuken”

Uitspraak van belegger John Bogle. Zijn stelling: wie de moed heeft om zijn aandelen niet te verkopen wanneer de beurs oververhit reageert en 20 procent zakt, die hoort niet thuis in deze keuken.

“De vier gevaarlijkste woorden zijn: deze keer is het anders”

Uitspraak van onder andere Warren Buffet. Hij bedoelde: er zit een cyclus in wat er op de beurzen gebeurt. Als je wil weten hoe lang ze nog zullen zakken, kijk dan naar voorgaande beursdalingen. De cycli zijn altijd dezelfde. Geloof het niet wanneer iemand zegt: “Deze keer is het anders.”

“Geld is zoals mest”

Gezegde van de Amerikaanse miljardair/olie-tycoon Jean Paul Getty. De volledig uitspraak is: “Geld is zoals mest, je moet het uitspreiden anders begint het te stinken.” Hetzelfde principe geldt voor de beurs: spreidt je investeringen.

J. Paul Getty.

“Investeren is zoals kijken naar verf die droogt”

Een uitspraak van Nobelprijslaureaat Paul Samuelson. Op de beurs kan je soms zeer snel winst maken maar die smelt even snel weer weg. Goede beleggers zijn geduldig. Ze kunnen zitten kijken hoe verf droogt of het gras groeit. Maar heb je er al eens op gelet hoe traag gras groeit?

“Als je er niets van begrijpt, stop dan uw spaarcenten in de beurs”

Uitspraak van belegger Peter Lynch. En cynisch uitspraak. Lynch bedoelde net het tegenovergestelde. Hij lachte hier eigenlijk met iedereen die aandelen kocht omdat anderen ook die aandelen kopen.

“Koop op het gerucht, verkoop op het nieuws”

Algemeen aanvaarde beursregel. Als het gerucht loopt dat een beursgenoteerd bedrijf bijvoorbeeld een fusie zal aangaan, dan moet je er aandelen van kopen en niet wachten tot het gerucht wordt bevestigd. Net wanneer de bevestiging komt, moet je verkopen want nu zal het aandeel niet meer stijgen.”