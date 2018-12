PSG speelt morgen nog, maar Neymar is al op vakantie vertrokken

Neymar is al op vakantie vertrokken naar Brazilië vóór de laatste wedstrijd van Paris Saint-Germain voor de winterstop, zaterdag tegen Nantes. “Dat gebeurde met mijn toestemming”, stelde coach Thomas Tuchel vrijdag op een persconferentie.

De Braziliaanse superster kreeg dinsdag in de Ligabeker al rust tegen Orléans (2-1 zege) wegens pijn aan de adductoren. Donderdag plaatste Neymar een foto van zichzelf en zijn familie in Brazilië op Instagram.

“Neymar heeft met een blessure gespeeld tegen Rode Ster Belgrado (4-1 zege in Champions League). Dat was een risico, maar het was superbelangrijk dat risico te nemen. We zijn blij dat zijn blessure niet verergerd is na die match”, vervolgde de PSG-coach. “Neymar wil alle matchen spelen, tegen Orléans en Nantes. Het is altijd hetzelfde met hem. Maar het was het moment om verstandig te zijn en geen risico te nemen met die blessure.”

PSG staat royaal aan de leiding in de Ligue 1 met 44 punten, het verloor nog geen enkele keer in 16 wedstrijden. Eerste achtervolger Lille, dat twee matchen meer heeft gespeeld, volgt op tien punten.