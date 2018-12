Onstabiele stelling stuurt verkeer op Antwerpse Zuid grondig in de war

Antwerpen - Door een onstabiele stelling aan het grote flatgebouw tussen de Brusselstraat (R10) en Brederodestraat op het Antwerpse Zuid heerst er vrijdagnamiddag grote verkeershinder.

“De stelling aan de zijkant van het gebouw vertoont een knik”, zegt Kristof Geens van de Antwerpse brandweer. “De stadsingenieur komt ter plaatse voor een onderzoek.”

De hinder kan nog enige tijd aanhouden. De Singel (R10) is in beide richtingen afgesloten tussen de Brederodestraat en de Bolivarplaats. De Brederodestraat zelf is afgesloten ter hoogte van de Brusselstraat. Het verkeer van de Kolonel Silvertopstraat richting stad wordt omgeleid. De verkeershinder rond het erg drukke kruispunt van de Silvertopstraat met de Singel is groot. “Bussen worden omgeleid. Mijd de omgeving”, meldt de politie.

#Verstoring Lijn 1 & 13#Antwerpen

Rijden vanuit Antwerpen Zuid via Desguinlei richting Harmonie naar Rooseveltplaats

Niet bediende haltes: Vanaf Antwerpen Broedermin t/m Antwerpen Stadspark#DeLijn — De Lijn (@delijn) 21 december 2018

Door een brandweer- en politie-interventie is de Singel afgesloten tussen de Brederodestraat en de Bolivarplaats. Ook de Brederodestraat zelf is afgesloten ter hoogte van de Brusselstraat. Bussen worden omgeleid. Mijd de omgeving. — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 21 december 2018

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

bekijk ook

Camerabeelden tonen moment dat stelling aan de Pelikaanstraat is ingestort