“Steenrijk koppel keek toe hoe Ivana (18) stierf”

De advocaat van de familie Smit, de nabestaanden van het onder mysterieuze omstandigheden overleden Nederlandse model Ivana, heeft in zijn slotpleidooi hard uitgehaald naar Alex en Luna Johnson. Het rijke Amerikaanse koppel zou volgens de raadsheer hebben toegekeken hoe Ivana een fatale dosis drugs en alcohol nam tijdens een nacht vol feesten en seks.

In de vroege uurtjes van 7 december 2017 viel de 18-jarige Ivana Smit van de twintigste verdieping van een appartementsbalkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Haar levenloze lichaam werd ’s middags ontdekt. Het Nederlandse model had de avond ervoor doorgebracht met een bevriend Amerikaans koppel, Alex (44) en Luna (31) Johnson. Het draaide uit op een wilde nacht vol drank, drugs en seks.

Naar eigen zeggen hebben de Johnsons niets gemerkt van het tragische voorval. Ze sliepen. In het slotpleidooi van het proces rond de zaak, trekt de advocaat van de nabestaanden deze lezing in twijfel. Bovendien haalt hij hard uit naar het Amerikaanse koppel voor de manier waarop zij met Ivana zijn omgegaan. In zijn 68 pagina tellende pleidooi stelde Sankara Nair dat Ivana zoveel drugs en alcohol in haar bloed had dat het haar fataal werd. De Jonhsons lieten het allemaal gebeuren en deden niets.

Foto: BELGAIMAGE

Lichaam over balkon gegooid

Door de cocktail aan middelen werd Ivana’s lichaam oververhit, waarna ze stierf, stelt de raadsheer. Ook toen deden de Amerikanen niets. Ze belden de hulpdiensten niet. In plaats daarvan dachten ze uren na over hoe ze het als een ongeluk of zelfmoord konden doen lijken, aldus Nair nog. Dus werd haar naakte lichaam over het balkon gegooid.

De familie van de Nederlandse tiener heeft nooit geloofd in het scenario van een ongeval. Er zijn sterke aanwijzingen dat er al lijkstijfheid ingetreden was voordat Ivana over de balkonrand ging. Dat zou verklaren waarom Ivana naakt werd gevonden. Als een lijk stijf wordt, is het onmogelijk om het nog aan te kleden.

Nair wil pleitte verder dat er een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd moet worden om de Jonhsons aan te houden en uit te leveren aan Maleisië. Volgens de advocaat is er sprake van dood door schuld.

Falende politie

De raadsheer hekelde eveneens het optreden van de politie. Zo zou er veel te snel zijn geconcludeerd dat Ivana’s dood een ongeluk was en werd er te makkelijk omgesprongen met de verklaringen van de Johnsons. Verder werd de plaats delict niet verzegeld en werd er amper DNA-onderzoek gedaan. Bovendien blunderde de politie door Luna Jonhson vanuit de politiecel te laten bellen. De Amerikaanse belde haar schoonmaakster, die het appartement dweilde, glasscherven opruimde en de vuilniszakken verving.

Op 22 januari oordeelt de rechter over de vraag of Ivana’s dood een ongeluk was of niet.