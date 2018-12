Vlaamse jongen (13) vindt grote som geld, maar schenkt het aan goed doel: “Eerlijk duurt het langst”

Torhout - Toen Chase Van Den Broucke maar liefst 1.050 euro vond op de trein tijdens een klasuitstap, bracht hij het geld samen met zijn leerkracht naar de politie. Een jaar later is niemand het verloren bedrag komen ophalen en dus kwam het bij het stadsbestuur terecht. De 13-jarige jongen uit Torhout heeft dan samen met de burgemeester besloten om het aan een goed doel te schenken, want “eerlijk duur het langst”.

Chase Van Den Broucke was op 26 juni 2017 op klasuitstap toen hij het zakje met de eurobriefjes opmerkte tussen het vuilnisbakje op de trein. Natuurlijk dacht hij er even aan het geld voor zichzelf te houden, maar uiteindelijk besloot Chase het toch maar aan de leerkracht te gaan geven. Samen brachten ze het geld nar de politie van Torhout. “Eerlijk duurt het langst”, zegt hij. “Dat hebben mijn ouders me altijd geleerd.”

Goed doel

Een jaar later was er echter nog niemand om het verloren geld gekomen. Dat kwam Chase te weten toen hij in datzelfde politiekantoor kwam om aangifte te doen van zijn gestolen gsm. De bal ging aan het rollen toen mama Daisy te weten kwam dat het geld na zes maanden eigendom van de stad was geworden. Ze nam contact op met burgemeester Kristof Audenaert om de kwestie te bespreken. “Die was er voorstander van om het geld aan een goed doel te schenken”, zegt ze aan de Krant van West-Vlaanderen. “Tien procent van het bedrag wou hij wel aan Chase geven.”

De 100 euro die de jongen krijgt, is niet genoeg voor een nieuwe smartphone. “Maar het is wel een mooi gebaar”, klinkt het. De rest van het geld gaat nu naar Welzijnsschakel De Klapdeur, een vereniging die zich inzet voor mensen uit de eigen stad die het financieel niet breed hebben.