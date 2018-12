Anderlecht haalt zijn gram: vrouwenmatch op Standard moet na rellen niet herspeeld worden

Het Beroepscomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag beslist dat de stilgelegde competitiematch tussen Standard en RSC Anderlecht in het vrouwenvoetbal dan toch niet herspeeld moet worden. Het resultaat op het moment van de stopzetting, 0-1 in het voordeel van paars-wit, blijft behouden.

De competitiewedstrijd tussen Standard Fémina en Anderlecht in Angleur werd bij een 0-1 tussenstand stilgelegd, nadat rellen waren uitgebroken tussen amokmakers van beide ploegen. De match werd op 25 minuten van het einde definitief gestaakt toen mannen in bivakmutsen het veld bestormden. Supporters raakten daarbij slaags.

Het Sportcomité kon beslissen om punten af te nemen, maar deed dat niet. Volgens het disciplinaire orgaan deelden Standard en Anderlecht de verantwoordelijkheid, een replay in Angleur was volgens het Sportcomité dan ook de beste oplossing. Beide clubs kregen wel een boete van 1.500 euro.

Anderlecht tekende beroep aan en haalde vrijdag zijn gram. “Het Beroepscomité KBVB beslist om het hoger beroep van Anderlecht ontvankelijk en deels gegrond te verklaren”, luidde het vonnis. De wedstrijd moet niet langer herspeeld worden. Meer nog, Anderlecht behoudt via de groene tafel de 0-1 overwinning. Dat was immers de score op het moment dat de match definitief werd gestaakt. Paars-wit moet wel net als Standard nog steeds 1.500 euro boete betalen.

De beslissing heeft ook gevolgen voor het klassement in de Super League, want Anderlecht krijgt er zo drie punten bij en nadert tot op twee punten van leider Gent (26 ptn). Standard Fémina (19 ptn) deelt de derde plaats met Genk. Het zet nog wat extra druk op de Rouches, die vrijdagavond de dertiende speeldag in de Super League op gang trappen op bezoek bij de vrouwen van RSCA. De match wordt om veiligheidsredenen op neutraal terrein in Tubeke gespeeld.

Standard kan nog in evocatieberoep gaan.