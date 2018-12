Wanneer deze motor bestuurder de Brusselse ring wil op rijden botst hij bijna op een vrachtwagen omdat een wagen een volle lijn negeerde. De feiten namen plaats op de E40 van Leuven naar Brussel. Dit gevaarlijk inhaalmanoeuvre waar wagens een volle lijn over rijden om een stuk file rechts in te halen is verboden en gebeurd veel te vaak. Iets gefilmd op de weg? Mail je video naar verkeer@nieuwsblad.be