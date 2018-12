Torenwachters in Londen staken voor het eerst in 22 jaar

De wachters van de Tower of London, de Beefeaters, hebben vrijdag het werk neergelegd. Het is voor het eerst in 55 jaar dat de bewakers van de toren, bekend om hun traditionele uniform, het werk neerleggen.

Aanleiding voor de staking is een minder gunstige pensioenregeling die is uitgewerkt voor het personeel door werkgever HRP (Historic Royal Palaces), de beheerder van onder meer de Tower of London.

HRP betreurt de staking, en benadrukt dat tijdens de werkonderbreking de gebouwen toegankelijk blijven voor het publiek. Ook op 28 december en 2 januari zal er worden gestaakt.